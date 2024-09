Dresden: Teil von Brücke über die Elbe eingestürzt

In der ostdeutschen Stadt Dresden ist in der Nacht auf Mittwoch ein Teil der Carolabrücke in die Elbe gestürzt. Der Einsturz betreffe den Fußgänger- und Radweg sowie die Straßenbahngleise, teilte ein Sprecher des Lagezentrums in der Früh mit. Die Feuerwehr spricht von „akuter Einsturzgefahr“.