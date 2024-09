Der Stau ist zurück in den A10-Anrainergemeinden

Eine Stunde Zeitverlust

Der Zeitverlust auf der A10 betrug für Autofahrer am Weg in den Pongau gestern bis zu einer Stunde. Schon bald wird es noch heftiger, denn erst ab Samstag wird der Gegenverkehrsbereich in allen fünf Tunneln aktiviert. Rückreiseverkehr aus dem Süden und vorhergesagter Starkregen könnten am Wochenende einen Megastau produzieren.