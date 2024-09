Die Baustelle und der Stau kehren wieder zurück

Auffahrts- und Abfahrtssperren für A10

Die Sommermonate habe man für Verbesserungen und Problembehebung genutzt. So soll eine Temporeduktion an verkehrsintensiven Tagen schon ab Puch den Verkehrsfluss verbessern. Ebenso soll es bei aktiver Blockabfertigung auch an Anschlussstellen zur Aktivierung von roten Ampeln kommen. „Bis 29. September sind auch noch die Abfahrtssperren von Puch bis Zederhaus verordnet“, so Treichl.