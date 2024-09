Asyl-Zahlen rückläufig: „Haus Semmering“ sperrt zu

BBU: Stilllegung, keine Schließung

Seitens der BBU begründet man den Schritt ebenso mit dem sinkenden Bedarf. „Die Ankunftszahlen sind niedrig, die Kapazität wird nicht mehr gebraucht“, so Sprecher Thomas Fussenegger zur „Krone“. Weniger Standorte bedeuteten auch weniger Steuergeld. Allerdings handle es sich beim „Haus Semmering“ vorerst um eine Stilllegung, keine Schließung. Man behalte sich das Objekt also für mögliche neue Flüchtlingswellen in der Hinterhand.