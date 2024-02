Räumung von Asylheim lässt Wogen hochgehen

Applaus für Handy-Verbot

Die Ankündigung von ÖVP-Landesrat Werner Amon, ein Handy-Verbot in steirischen Volksschulen zu prüfen, sorgt für viel Applaus. Bei Lehrern, Eltern und in der steirischen Schulbehörde. „Wir unterstützen den Vorstoß ausdrücklich“, sagt Bildungsdirektorin Elisabeth Meixner zur „Krone“. „Eltern berichten schließlich, dass manche Kinder auch zu Hause nahezu in den Handys versinken und Gespräche in den Familien zu kurz kommen.“ Meixner ist immer wieder mit Meldungen von Psychologen, Psychotherapeuten und Pädagogen konfrontiert, für die die Nutzung von Mobiltelefonen durch Kinder ein „alarmierendes Ausmaß“ angenommen hat.