Hilfe von Celtic! Admira spielt Schotten-Rock

Stöger gelang es, Matthew Anderson, der schon letzte Saison in der Südstadt aufzeigte, von einer neuerlichen Leihe zu überzeugen. Neben dem dringend benötigten Linksfuß kommt mit dem ebenfalls 20-jährigen Ben Summers ein offensiver Mittelfeldspieler, der schon in der Profiabteilung von Celtic Kurzeinsätze hatte. Die neue Schotten-Power wird am Donnerstag erwartet – einen Tag vor dem Derby auswärts gegen St. Pölten.