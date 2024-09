10:1-Gala von Seekirchen, erster Sieg im Keller

Wieder in Nachspielzeit angeschrieben

Derweil blieben die Verfolger Grödig und Bramberg am Spitzenreiter dran. Grödig traf zum dritten Mal in Folge gegen Bürmoos in der Nachspielzeit, sicherte sich dank Hartls Treffer einen 2:1-Sieg. „Verdient, aber wir sind halt wieder in Rückstand geraten und dann wird‘s gegen diese ungute Mannschaft schwierig“, resümierte Grödig-Coach Arsim Deliu. Ebenso in Rückstand geriet Bramberg beim ASV, wo Ogunlade die erste echte Chance eiskalt verwertete. Die Pinzgauer drehten aber das Spiel noch vor der Pause, kamen praktisch mit dem 3:1 aus der Kabine – Endstand 4:1. „Das Tor bei 45 plus 3 hat uns das Genick gebrochen. Wir konnten nicht mehr nachsetzen“, meinte ASV-Boss Robert Neureiter.