„Versöhnung“ mit dem Trainer nach Derbysieg

Aufgrund der fehlenden Kaltschnäuzigkeit war Thomas Schnöll zuletzt unzufrieden. Beim 1:0 in Grünau bewies seine Truppe aber vor allem Moral, war 45 Minuten in Unterzahl. „Hut ab vor meiner Mannschaft, sie hat hart gearbeitet“, gab es eine „Versöhnung“. Bei den Walsern regierte indes der Frust: „Wir hatten genug Chancen für ein Remis“, so Coach Christoph Knaus.