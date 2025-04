Diese ÖSV-Hoffnung fährt ab sofort für Hirscher

Interner Wechsel

Der bekannteste Name ist zweifelsfrei Max Franz, der nach langer Verletzungspause in seinen Comeback-Winter startet. Gleiches betrifft auch den Niederösterreicher Christoph Krenn. Dritter im Bunde ist eine Zukunftshoffnung: Florian Neumayer vom SC Radstadt. Der 18-Jährige gewann im Jahr 2024 in Gangwon (Südkorea) zwei Medaillen bei den Olympischen Jugendspielen – Gold im Team-Parallelbewerb mit Maja Waroschitz und Bronze im Riesentorlauf.