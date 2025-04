Brunold warnt: „Wird noch ein extrem harter Kampf“

Damit steht fest: Carina wird in dieser Saison auch keine Tore mehr im Ländle schießen. Denn während sie mit Serienmeister SKN St. Pölten in der Meistergruppe gegen Sturm Graz, die Wiener Austria und die Vienna um ihren ersten Titel spielen wird, sind mit der SPG Lustenau/Dornbirn und Altach die Vorarlberger Bundesligisten in der Qualigruppe im Einsatz. Und dort geht es besonders für ihren Ex-Klub ums sportliche Überleben.