Trainer Jukic: „Erkenne Mannschaft nicht wieder“

Der Auftakt des sechsten Spieltags in der Salzburger Liga hatte es in sich. Nach der 0:3-Pleite in Straßwalchen war Puchs Trainer Jukic sprachlos. Neumarkt jubelte nach dem Heimsieg gegen Hallein nach einer Abwehrschlacht über drei Punkte. Die Trennung vom Trainer sollte also einen Effekt haben. Oder?