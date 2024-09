Neumayer hofft auf ersten Challenger-Titel

Jurij Rodionov im Finale

Neumayer in Tulln, aber auch Jurij Rodionov in Cassis senden mit ihren Finaleinzügen wichtige Signale für das österreichische Tennis gerade vor dem Rücktritt von Dominic Thiem bzw. nach der Verletzung von Sebastian Ofner. Das sieht auch Neumayer so: „Extrem wichtig für den Sport. Wir haben echt ein paar Junge, die gut sind und die die Chance haben, in den nächsten Jahren in die Top 100 zu kommen.“