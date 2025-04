„Ein Titel mit Zell würde mir viel bedeuten“

Gleich doppelten Grund zur Freude hatte der EK Zell am Dienstag. Zum einen gewann man Finalspiel zwei in der Alps Hockey League bei Jesenice klar mit 4:0 und glich so die Serie aus. Zum anderen kehrte Leistungsträger Daniel Ban nach einer Unterkörperverletzung aufs Eis zurück. Für den 31-Jährigen war es das erste Play-off-Spiel der laufenden Saison. „Es war schön, wieder dabei zu sein, aber gar nicht so leicht gleich reinzufinden. Als Mannschaft haben wir aber überragend gespielt“, sagte der Stürmer.