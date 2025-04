Schwache Leistung! Heftige Kritik an Bayern-Kicker

Dabei wurde der Franzose erst in der 75. Minute eingewechselt. Vor dem entscheidenden Gegentor durch Frattesi machte er aber keine gute Figur. Außenverteidiger Boey ließ sich ohne Not in die Mitte ziehen und öffnete Carlos Augusto das Spielfeld. Der wusste die Gelegenheit zu nutzen, zumal Boey ihn auch nicht im Vollsprint verfolgte. Unbedrängt spielte der Brasilianer den Ball auf Frattesi, der zum 2:1 vollendete.