Bischofshofen-Trainer Schnöll bleibt Klub erhalten

Unter Thomas Schnöll verlief der Herbst nicht ganz nach Wunsch. In 15 Spielen holte der BSK nur 21 Punkte. Im Frühjahr läuft es bisher besser. Neben dem Einzug ins Halbfinale des Landescups haben die Pongauer in fünf Frühjahrspartien schon dreimal gewonnen und je einmal remisiert und verloren. Freitag bitten sie Wals-Grünau zum Derby in den Pongau. „Es ist bei uns eine Entwicklung zu sehen, wir sind körperlich in einer sehr guten Verfassung“, betont Schnöll. Der Coach gibt die verbleibenden Saisonziele aus: „Wir wollen die zweitbeste Salzburger Mannschaft hinter der Austria sein und den Cup gewinnen!“