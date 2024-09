Geisterfahrerunfall auf A1: 19-Jähriger verstorben

Im Wrack eingeklemmt

Der folgenschwere Crash ereignete sich dann auf der Richtungsfahrbahn Salzburg zwischen Eberstalzell und Vorchdorf, kurz vor der Autobahnabfahrt Vorchdorf. Der Geisterfahrer dürfte offenbar in Fahrtrichtung Wien unterwegs gewesen sein und kollidierte dort dann mit zwei Autos. Zwei Personen waren nach dem Unfall schwerst im Fahrzeug eingeklemmt und mussten von den Kräften der drei alarmierten Feuerwehren befreit werden.

Schwerste Verletzungen erlitten

Beide Unfallbeteiligten erlitten schwerste Verletzungen. Eine Person wurde ins Klinikum Wels gebracht, die zweite Person wurde nach notärztlicher Erstversorgung mit dem Notarzthubschrauber Christophorus 14 ins Krankenhaus geflogen. Eine Drohne der Feuerwehr wurde anschließend zur Unfallaufnahme ebenfalls noch an die Einsatzstelle angefordert. In weiterer Folge konnten die Aufräumarbeiten durchgeführt werden.