„Kaiserliche“ Weinpresse adelt bekannten Winzerort

Nach seiner Krönung zum Kaiser übergab Karl VI. das Weingut an die imperiale Verwaltung, seine Tochter Maria Theresia veräußerte es schließlich an die Benediktiner von Melk. 1970 wurde es an die alteingesessene Winzerfamilie Aigner verpachtet. Hausherrin Margit Aigner hat das ehemalige kaiserliche Presshaus zu neuem Leben erweckt – heute kann man im Melkerhof etwa vor Kaiser Karls Weinpresse den Bund fürs Leben schließen.