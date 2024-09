Aufsteirern: Große Bühne für unser Handwerk

Sensationell auch, was Marion Peternell in petto hat: Sie hat mit „Seedpap“ handgefertigtes Saatpapier in Produktion. Und verbindet damit zwei Dinge: In diesem Saatpapier sind Samen von Wildblumen sowie Kräutern, die Wildbienen nähren, „sie finden durch die Monokulturen und Verbauung immer weniger Futter, sterben aber natürlich ohne. Jeder kann sie allerdings unterstützen und Samen säen.“ Und: Das Saatpapier gibt es auch in Form von Grußkarten. Die, sobald gelesen, als Zweitnutzung großartig nützlich sind. Top-Idee, zu sehen am Mariahilferplatz.