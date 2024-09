Deutscher Ex-Teamspieler beendet seine Karriere

„Jetzt ist der Punkt gekommen, wo ich sage: ,Fertig!‘ Ich hänge die Schuhe an den Nagel. Zwischen Sommer 2023 bis Ende Januar 2024 gab es einige Gespräche mit Klubs in diversen Ländern, doch das Gesamtpaket war da für mich in Bezug auf meine Familie und Firma nicht passend“, erklärte Plattenhardt der deutschen „Bild“-Zeitung die Gründe für diesen Schritt.