Grazer Traditionsgeschäft hat endlich Nachfolger

Lokal muss kernsaniert werden

Der Leder H. Schuster bekommt somit vorerst eine neue Heimat. Denn das Geschäftslokal in der Schmiedgasse ist in die Jahre gekommen und kann so nicht weitervermietet werden. „Das Haus gehört der Stadt Graz, es gehört grundsaniert“, sagt Schuster. Allerdings: „Den Namen kann ich weiterführen“, freut sich Garber. Aktuell lagert er das Material zwischen, bevor er den Standort in der Münzgrabenstraße neu aufzieht.