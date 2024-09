Die Parteichefs über Winnetou, Gendern, Woke & Co.

Auch der Bundeskanzler hat sich in die Winnetou-Debatte eingeschaltet. Karl Nehammer (ÖVP): „Es ist ein Kultfilm, der schon vielen Generationen schöne Momente beschert hat.“ Wieso Türkis-Grün in der Wahrnehmung der Österreicher das Pferd oft von hinten aufgezäumt hat, zeigt die abweichende Ansicht von Vizekanzler Werner Kogler (Grüne): „Man kann schöne Kindheitserinnerungen haben und heute trotzdem sehen, dass ganz viele flache und falsche Klischees bemüht werden.“ Und wie sieht es mit dem Gendern bzw. gar einem Genderverbot wie in Niederösterreich aus? Oder ob Schweinefleisch vermehrt zurück auf den Speiseplan in Schulen kehren soll? Und was antworten sie auf die Frage, ob ein Mann, der sich als Frau liest, in eine Damensauna darf?