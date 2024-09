Robbie Williams trauert: Hunde sterben im Schlaf

Das Paar entschied sich später, ihre Familie mit Walle zu erweitern. „An dem Tag, an dem wir Walle kennenlernten, gab es keinen Zweifel, dass er der Richtige für uns war.“ Die Hunde wurden zu festen Begleitern in ihrem Leben und standen sogar bei ihrer Hochzeit an ihrer Seite: „Poupette war meine Trauzeugin und Walle war Robs Trauzeuge.“