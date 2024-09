Superstar Nicole Kidman hat eine Leiche im Keller

Ob Agatha Christie, „Mord ist ihr Hobby“ oder Peter Falks liebenswert schrulliger „Columbo“ – das Whodunit-Genre, also Krimis, bei denen die Zuschauer fleißig mitraten können, blickt auf eine lange Tradition zurück. In jüngster Vergangenheit, haben etwa Steve Martin, Martin Short und Selena Gomez mit „Only Murders In The Building“ (die vierte Staffel ist gerade auf Disney+ erschienen) gezeigt, wie man dieses Thema mit viel Charme, Witz und Spannung in die Gegenwart übersetzt. Auch Netflix will mit „Ein neuer Sommer“ (warum man nicht den passenderen, englischen Original-Titel „The Perfect Couple“ gelassen hat, ist das erste große Rätsel) am Krimikuchen mitnaschen und hat dafür gleich zwei Oscarpreisträgerinnen an Bord geholt: die dänische Regisseurin Susanne Bier und Nicole Kidman.