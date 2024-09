„Something In The Water“: Hai-Horror bei Ausflug

Sommer, Sonne und jede Menge Girlsfun: So stellt sich Lizzie (Lauren Lyle) den Trip vor, als sie mit ihren Freundinnen zur Hochzeitsfeier in die Karibik fliegt. Leider wird ein Bootsausflug vor der Trauung, geplant als Junggesellinnenabschied, zum wahren Albtraum. Lesen Sie hier unsere Kino-Kritik zum neuen Hai-Horror „Something In The Water“.