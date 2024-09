Was es statt dem Totgesang für Österreich braucht

Fahnen und Schilder sowie Symbole mit ausgestrecktem Zeigefinger wurden in die Höhe gehalten, bengalische Feuer abgebrannt, dazu gab’s gellende Pfiffe. Auch ein Transparent mit dem Schriftzug „Wir streiken!“ gehörte zum Protestmarsch von rund 1000 Engel-Mitarbeitern in Schwertberg, wo an diesem Tag für acht Stunden die Arbeit niedergelegt wurde.