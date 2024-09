Koalitionen: Keiner mit keinem

Die Zeiten, in denen es so wie einst unter Kreisky für eine Partei eine absolute Mehrheit gab, sind längst vorbei. Und so weit wie im benachbarten Ungarn, wo Orbán eine solche hat, sind wir längst – noch? – nicht. Also braucht es zwangsläufig Koalitionen, um eine parlamentarische Mehrheit für eine stabile Regierung zu erlangen.