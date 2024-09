Karner: „Familiennachzug praktisch gestoppt“

Anlass für die stärkere Prüfung von Dokumenten war der Verdacht auf Korruption bei syrischen Behörden und Zweifel, ob etwa Geburtsurkunden aus Syrien stimmen. Um gefälschte Dokumente aufzudecken, werden nunmehr „beim geringsten Verdacht“ DNA-Tests durchgeführt, so Karner. Die Tests werden nur noch in Spitälern der österreichischen Botschaft durchgeführt bzw. in weiterer Folge von österreichischen Experten in zertifizierten Labors durchgeführt. Sämtliche Dokumentenüberprüfungen laufen nur mehr über Experten. Selbst beglaubigte Übersetzungen werden durch das Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl überprüft. Im Zuge erneuter Überprüfung von bereits bewilligten Anträgen stieß man so laut dem Minister auf 132 gefälschte Dokumente.