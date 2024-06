Familiennachzug? „Wir wissen es einfach nicht“

Die „Flucht“ aus den Bundesländern

Doch nicht nur hier tappt Wien weiter im Dunkeln. Denn auch die „Flucht“ aus den Bundesländern nach Wien wird wegen des Neins zur Residenzpflicht nicht weniger werden. Die „Krone“ hat die Zahlen aus dem Vorjahr. Erschreckend: So machen sich drei von vier Asyl- und subsidiär Schutzberechtigten aus Oberösterreich nach Anerkennung des Schutzstatus auf den Weg nach Wien (Grafik). Das geht aus den Zahlen des Österreichischen Integrationsfonds hervor. Und das, obwohl auch in den Bundesländern Deutschkurse angeboten werden. Auf Wien kommen in dem Bereich noch deutlich größere Herausforderungen zu.