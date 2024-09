Abgasfreie E-Auto-Flotte erobert auch Wörthersee

Immer mehr Nutzer in Landeshauptstadt

In Klagenfurt wächst das Angebot sowieso permanent. „Über 1000 registrierte User, also Benutzer, haben wir bereits“, sagt Bostjancic. In Slowenien gibt es schon 50.000 User, in Kroatien 8000, da ist Kärnten also noch auf der Überholspur. Aber Klagenfurt ist eben von der EU als einzige Stadt Österreichs zur Klimastadt auserkoren worden, die Landeshauptstadt will bis zum Jahr 2030 klimaneutral sein.