Durstige Bierliebhaber treiben Marken-Relaunch an

Technisch möglich wurden Relaunch und neuer Look durch die neue Flaschenwasch-, Abfüll- und Verpackungsanlage für 22 Millionen Euro (wir berichteten). „Der neue Markenauftritt ist ein bewusster Schritt in die Zukunft“, so Marketingleiterin Marlies Heinricher-Woltron. „Wir wollen damit nicht nur unsere Marktposition stärken, sondern auch eine jüngere Zielgruppe ansprechen und die Marke zeitgemäß weiterentwickeln.“ Ab 11. Juli sollen dann die restlichen Details zum neuen Look der gesamten Palette folgen.