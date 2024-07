Elektroauto ist wie ein Scooter auf vier Rädern

Klagenfurt fährt grüner: Unter diesem Motto hat E-Carsharing-Anbieter „Avant2Go“ in der Landeshauptstadt an 16 verschiedenen Standorten 30 Elektroautos stationiert. „Einen gibt es am Flughafen, beim Minimundus, im Lakeside oder in der Innenstadt“, sagt Verkehrsreferentin Sandra Wassermann (FP). „Die Inbetriebnahme geht ganz einfach. Man muss in der App nur Foto und Führerschein hochladen.“ Dann geht´s los. Die E-Cars fährt man wie die Automatik-Fahrzeuge. Das heißt, es gibt nur zwei Gänge: Rückwärts und vorwärts. Es fährt sich wie ein Scooter, nur geht´s ganz bequem auf vier Rädern dahin.