Aufsteirern lockt Musikstars auf die Grazer Bühnen

Bald ist es wieder so weit – das Aufsteirern Festival bringt Fans der Volkskultur aus der ganzen Steiermark und darüber hinaus zusammen. Wie das am besten gelingt? Selbstverständlich mit Musik. So wird am 14. und 15. September auf 17 Bühnen für 250 Stunden Musi und Gaudi gesorgt. Insgesamt sind an die 1000 Musiker und Musikerinnen am Start!