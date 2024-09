Fünfjähriger nach Badeunfall in Graz gestorben

Die Tragödie ereignete sich am Samstag, dem 24. August. Als der Fünfjährige in die Kinderklinik eingeliefert wurde, schwebte er in Lebensjahr. Laut Auskunft der Polizei war der Gesundheitszustand des Kindes aber stabil.

Mitte der Vorwoche ist der Fünfjährige nun an den Folgen des Badeunfalls verstorben, das wurde seitens des Klinikums am Montag bestätigt.