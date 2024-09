Israel: Generalstreik für Geiseldeal hat begonnen

Sechs tote Geiseln in Tunnel entdeckt

Die israelische Armee hatte am Sonntagmorgen bekanntgegeben, dass kurz zuvor sechs Leichen von Hamas-Geiseln in einem unterirdischen Tunnel im Süden des Gazastreifens entdeckt worden waren. Das israelische Gesundheitsministerium teilte nach Medienberichten mit, die Geiseln seien etwa 48 bis 72 Stunden vor der Autopsie der Leichen aus nächster Nähe erschossen worden.