Alko-Lenker spielte mit Polizei Katz und Maus

In Wels kam es am Sonntag gegen 22.30 Uhr zu einem Unfall mit Sachschaden, bei dem der Lenker geflüchtet war. Im Zuge des Streifendienstes wurde die Polizei vom zweitbeteiligten Lenker des Unfalles aufmerksam gemacht, der angab, dass sich ein Unfall mit Sachschaden in Thalheim ereignet hatte und er dem Unfallverursacher nachgefahren sei. Beim Lokalbahnplatz parkte der gesuchte PKW. Als die Polizei wahrgenommen wurde, ergriff der Lenker mit quietschenden Reifen die Flucht in Richtung Maria-Theresia-Straße.



Andere Verkehrsteilnehmer gefährdet

Die Polizeistreife nahm die Nachfahrt auf und eine Fahndung nach dem PKW mit französischen Kennzeichen wurde umgehend ausgelöst. Der PKW-Lenker fuhr im Zuge der 30-minütigen Fahndung mit weit überhöhter Geschwindigkeit, zeigte rücksichtsloses Verhalten und gefährdete andere Pkw-Lenker bzw. Fußgänger.



Zwischen Lkw versteckt

Um 23 Uhr fuhr der PKW schließlich auf der Europastraße in Richtung Westring, versuchte sich am Schotterplatz zwischen LKW zu verstecken, konnte jedoch von den Streifen wahrgenommen werden. Die beiden Insassen stiegen aus dem PKW aus und die Festnahme gegen den Lenker wurde vorläufig ausgesprochen.