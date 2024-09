Lenzing streckt sich zu glanzlosem Pflichtsieg

Kritische Worte trotz klaren Siegs

Nach dem Spiel sparte Florian Margesin nicht mit Kritik an seinem Team: „Wir haben zwar unsere Pflichtaufgabe mit den drei Punkten erfüllt, aber das war alles andere als überzeugend.“ Die Probleme, die schon in den vergangenen Partien sichtbar waren, konnten auch gegen Maishofen nicht abgestellt werden. „Bei uns fehlt es momentan an der richtigen Einstellung und an Intensität. Einige Spieler wirken blockiert, vielleicht ist es eine mentale Sache“, analysierte der Coach.