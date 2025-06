Mit nur einer Niederlage ist Durchmarsch perfekt

Dass es am Ende für Mühlbach am Hochkönig wirklich mit dem zweiten Aufstieg in Folge klappt, war zu Beginn der Saison nicht absehbar. „Wir haben uns schon gedacht, dass wir vorne mitspielen können. Am Ende sind wir aber überlegen Meister geworden“, verweist der Coach auf den Acht-Punkte-Vorsprung auf Mitaufsteiger Zell am See.