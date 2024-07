Benko: Hausdurchsuchungen der WKStA in Luxemburg

Sechs Traumvillen wandern in die INGBE-Stiftung

An diesem 18. August 2023 überträgt die INGBE Stiftung mit Sitz in Vaduz ihre aufgrund der Insolvenz wenige Monate später nahezu wertlosen 578.905 Aktien an der Signa Prime für 46 Millionen Euro an die Signa Holding. Im Gegenzug, als Tauschgeschäft, wandern sechs werthaltige Traumvillen am Gardasee, die von Stararchitekt David Chipperfield entworfen wurden, für exakt denselben Betrag in die INGBE-Stiftung der Benkos.