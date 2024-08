ÖVP setzt auf Familien und leistbares Eigenheim

Im Bildungsbereich braucht es laut ÖVP „Anreize“, um bestehende Probleme zu lösen. Manche Kinder würden in der Schule „nichts lernen“ und dann in der Sozialhilfe landen, sagte Nehammer: „Diese Gruppe ist gar nicht so klein.“ Er will sie aber „nicht sich selbst überlassen“. Der Vorschlag: Eine „Bildungspflicht als Garantie am Ende der Schulpflicht“. Dabei sollen Grundkenntnisse überprüft werden und die Verpflichtung zum Lernen gegebenenfalls bis 18 Jahre verlängert. An den Schulnoten möchte Nehammer festhalten.