Wer im Kino jetzt öfter durch die Röhre schaut

Tanzschule Hippmann zieht in Regau ein

Heuer gab das Familienunternehmen vor allem in Regau Geld aus: Rund 300.000 Euro flossen in die Neugestaltung des Foyers, dazu unterstützte man auch den Umbau der ehemaligen Diskothek zu Österreichs modernster Tanzschule, die am 28. September die Familie Hippmann eröffnet. „Auch in puncto Technik und Sitzkomfort sind wir an allen Standorten beim Optimieren“, erzählt Hans-Peter Obermayr. Nachsatz: „Sich zurücklehnen und genießen sollen unsere Gäste – als Betreiber tut man das selten.“