„War richtiger Zeitpunkt für neue Herausforderung“

Spielte Amstettens vergangene „Horrorsaison“ und der letzte Platz mit? „Nein. Wir wurden unter unserem Wert geschlagen. Wir haben oft gut gespielt, aber leider die Tore nicht gemacht und sie dann gekriegt.“ Ex-Trainer Jochen Fallmann setzte „Dirni“ auf die Bank („War etwas unverständlich“), bei Nachfolger Patrick Enengl spielte er fix. „Er gab mir sofort das Vertrauen – es war ein gutes Verhältnis, eine gute Zusammenarbeit“, so der 26-jährige Innenverteidiger über den kaum vier Jahre älteren Trainer, der in dieser Ligasaison mit den Mostviertlern noch ungeschlagen ist. „Patrick ist jung, hungrig und stellt das Team gut ein. Er will sehr aktiv und schnell in die Spitze spielen.“ Und: „Amstetten ist richtig gut in die Saison gestartet. Es wird ein intensives Match. In den 90 Minuten gibt‘s keine Freunde, danach werden wir natürlich wieder quatschen.“