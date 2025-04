„Zehn Jahre bei der Vienna wären eine coole Sache“

Bedingt durch die Absage von Freitag in Gleisdorf (Sturm II) ist die Vienna über das Osterwochenende nur am Montag daheim gegen den Letzten Lafnitz im Zweite-Liga-Einsatz. Das Fehlen des gesperrten Kapitäns Bernhard Luxbacher sollte verkraftbar sein, auch wenn er die offensive Schlüsselfigur ist. Diesem Umstand hat Sportchef Andreas Ivanschitz Rechnung getragen und den Kontrakt mit Luxbacher bis 2028 verlängert. „Er hat das Herz am rechten Fleck, ist Vienna durch und durch!“