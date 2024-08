Die Donau: Vom Gästemagnet zum Hemmschuh?

Die Donau – und das ist unbestritten – ist der große Anziehungspunkt des Wachau. Ohne sie keine wunderschönen Ufer, kein international berühmter Wein, kein Weltkulturerbe. Und dennoch stellt der blaue Strom seit einigen Monaten eher das Trennende vor das Verbindende. Seit dem Felssturz in Aggsbach Anfang Juni ist neuralgische Verkehrsachse für Anrainer und bei (Rad-)Touristen so beliebte B33 gesperrt. Das wird sie auch noch bis zum kommenden Jahr sein, bis die Gesteinsmassen hoffentlich rechtzeitig zum Start der nächsten Saison beseitigt sind. Laut „Krone“-Infos wird ab dem Herbst gesprengt, auch von einem Kran, der per Helikopter ins Zentrum der Mure gehievt werden muss, ist die Rede.