Golf: Austrian Alpine Open 2026 in Kitzbühel

Das Golfturnier Austrian Alpine Open findet im kommenden Jahr in Kitzbühel statt. Das gaben die Veranstalter am Mittwoch bekannt. Das 2,75-Mio.-Dollar-Event der DP World Tour, das diese Woche sein Comeback in Henndorf am Wallersee feiert, wird somit erstmals in Tirol ausgetragen. Gespielt wird im GC Kitzbühel-Schwarzsee. In der Folge wechseln sich die Salzburger (Gut Altentann) und die Tiroler ab.