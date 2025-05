McLarens Machtkampf weckt Erinnerungen an 2016

„Monaco, baby!“, jubelt Lando Norris euphorisch am Funk. Nach seinem Sieg beim Saisonauftakt in Melbourne feierte der Brite nun am vergangenen Wochenende in Monaco seinen zweiten WM-Sieg. Nun trennen Norris und Teamkollege Oscar Piastri nur noch drei Punkte – Piastri führt die WM-Saison 2025 mit 161 Zählern an. In Montmeló könnte es demnach zu einem Führungswechsel kommen.