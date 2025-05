Italien-Teamspieler uriniert Gegner in die Kabine

Der 25-Jährige selbst bat in einer ersten Stellungnahme „aus tiefstem Herzen“ um Entschuldigung. „Ich weiß, dass ich schlecht reagiert habe, und ich übernehme die Verantwortung dafür.“ Er sei nach der Niederlage der Römer nur in deren Kabine gegangen, „um den Jungs in einem schwierigen Moment nach dem Spiel nahe zu sein“. Dort sei er verbal provoziert worden und habe „fälschlicherweise die Beherrschung verloren.“ Ein körperlich aggressives Verhalten verneinte Zaniolo aber.