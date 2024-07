Touristen-Flaute macht der Wachau zu schaffen

Gäste bleiben aus

Vermutlich am stärksten spürt das Restaurant De Daniels im Aggsteiner Hof direkt in Aggsbach-Dorf den verheerenden Murenabgang und die Sperre. Die Besuchermassen, die in den Sommermonaten das Restaurant direkt an der Donau besuchen, würde ausbleiben, erzählt Chef Patrick Daniels der „Krone“: „In der Hochsaison bedienen wir an einem Sonntag rund 250 Leute. Ohne Reservierung einen Tisch bei uns zu bekommen, war damals eigentlich nicht möglich.“ Seit dem Felssturz bleiben die Gäste aus, maximal 50 Leute würden nun an einem Sonntag zu ihnen kommen.