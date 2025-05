Brad Pitt: Dreck, Bart und jede Menge Testosteron!

Leidenschaft für 290 km/h entwickelt

Im Interview spricht Pitt, der auch in einem Bach für das Magazin posierte, offen über seine ersten Schritte in der Formel-1-Welt. „2023 fühlte ich mich wie ein Gast in einer fremden Welt“, gesteht er über die Dreharbeiten. Doch ein Jahr später hat sich das Blatt gewendet: „Wir waren voll im System angekommen – und das war wirklich schön.“ Respekt zu verdienen, war für ihn Ehrensache. „Seit dem ersten Drehtag in Silverstone haben wir den Fahrern gesagt: Wenn wir im Weg sind, sagt’s uns direkt.“