Schwarz-blaue Mehrheit bleibt in OÖ unangefochten

Bundesweite Umfragen verursachen seit gut einem Jahr lange Gesichter in der ÖVP: Sie liegt darin stets klar hinter der führenden FPÖ, teilweise sogar auf Platz drei hinter der SPÖ. Oberösterreichs Schwarze gönnen sich daher jetzt einen Stimmungsaufheller: Im Vorfeld der schwarz-blauen Koalitionsklausur am 7. Februar legt die Landespartei das aktuelle Ergebnis einer Umfrage in Oberösterreich vor, die sie selbt beim Meinungsforschungsinstitut M&R in Auftrag gegeben hat.