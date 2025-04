20-Jähriger drohte mit Anschlag auf Polytechnikum

Die kommende Woche am Landesgericht Linz ist quasi ein Beleg dieser Entwicklung: Gleich drei mutmaßliche Straftäter zwischen 14 und 20 Jahren beschäftigen die Justiz. Ein Ungar (14) soll am 6. Juli 2024 mit zwei Komplizen (15) zwei Personen aus der Bim und in ein öffentliches WC am Bahnhof Ebelsberg gezerrt haben.